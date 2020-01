Herstal : des habitants s'organisent pour fleurir leur rue

4 vasques de fleurs recherchent encore leur parrain

Dans la rue Petite Voie à Herstal, les habitants parrainent les vasques de fleurs - © Tous droits réservés

Mais elle a aussi voulu faire parrainer chacune des 19 vasques par un habitant qui l’entretient et la jardine. Christine Moeseke : "on nettoie les bacs, on nettoie autour… On essaye de mettre des plantes. Au moment des fêtes comme Halloween, nous avons décoré les vasques avec des sorcières. Malheureusement, nous avons eu du vandalisme. On a décidé de ne pas rester sur un échec. On a recommencé des décorations pour Noël et ça a été. Tout est resté. C’était superbe. On attend vite le printemps, tout le monde, pour mettre des fleurs." Pour Christine, l’entretien des vasques tisse un lien social. "Les gens se parlent. Les gens se rencontrent." L’initiative citoyenne est soutenue par la ville qui fournit si besoin, les plantes. Sur les 19 vasques à fleurs, 4 n’ont pas encore trouvé un parrain habitant la rue Petite Voie à Herstal.