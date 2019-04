Herstal: décès de l'ancien bourgmestre Jean Namotte à 84 ans

L'ancien bourgmestre socialiste de Herstal, Jean Namotte est décédé à l'âge de 84 ans. Ancien instituteur, il est élu bourgmestre en 1988. Il dirigera la commune jusqu'en 2006. Cet homme politique fut aussi député à la chambre et au parlement wallon. Ancien vice-président de la fédération liégeoise du PS, il fut aussi un sportif accompli notamment en handball. Avec son équipe, le HC Inter Herstal, il remportera même la coupe de Belgique dans les années 60.

Pour Frédéric Daerden, "c'était mon second papa politique"

"Herstal vient de perdre un très grand monsieur" déclare celui qui lui a succédé comme bourgmestre, Frédéric Daerden. "Un homme chaleureux, proche des gens et à l'écoute. C'était mon second papa politique" précise-t-il. Sa carrière fut notamment consacrée à la revalorisation de l'enseignement et aux politiques sociales. Il dirigea d'ailleurs le CPAS de Herstal. Il est décédé samedi soir. Il était marié et père de deux enfants.