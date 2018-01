Herstal: Belgium Engine Center se positionne dans le cadre du remplacement des F-16

La société liégeoise Belgium Engine Center (BEC) a signé ce lundi un protocole d'entente avec le constructeur américain de moteurs d'avions Pratt & Whitney.

BEC occupe une centaine de personnes à Herstal. Elle assure la maintenance des moteurs de type F100 de Pratt & Whitney auprès de 15 forces aériennes, notamment sur les chasseurs F-16 que la Belgique a décidé de remplacer. Pratt & Whitney produit aussi un moteur équipant un des successeurs potentiels des F-16 belges.

Le protocole d'entente permet d'étendre la collaboration entre BEC et Pratt & Whitney. C'est aussi une manière pour BEC de rappeler son savoir-faire et de se positionner dans le cadre du programme de remplacement des F-16. Hugo Vanbockryck, le directeur général de Belgium Engine Center : "On construit le futur de la société. Dans l'immédiat, ça n'aura pas d'impact, ou alors très limité, sur l'emploi. Par contre, la signature de ce protocole d'entente s'inscrit parfaitement dans la stratégie de BEC qui est de développer les réparations et nos capacités sur les différentes versions du moteur F100."

Dans la perspective du remplacement des F-16, BEC n'a pas limité ses contacts à Pratt & Whitney. "Nous avons eu et nous avons encore toujours des discussions avec les autres constructeurs de moteurs concernés.", explique Hugo Vanbockryck. Quel que soit le successeur du F-16, BEC entend bien faire partie du marché. "C'est notre raison d'être. Ici, on parle d'une collaboration avec Pratt & Whitney, mais ce sont des technologies et des capacités qui peuvent être reproduites sur d'autres types de moteurs, peu importe quel choix sera fait par le gouvernement belge pour la succession du F-16.", conclut le directeur général de BEC.