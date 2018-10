Herstal: avec sa liste PS-H, Frédéric Daerden espère conserver sa majorité absolue

A Herstal, la liste d'ouverture du populaire bourgmestre-député Frédéric Daerden parviendra-t-elle à garder la majorité absolue? C'est l'objectif. Le socialiste a joué la carte de la prudence en s'alliant sur une liste commune avec son partenaire de majorité depuis 2006, le cdH d'Entente pour Herstal. La liste s'appelle, PS-H. Une liste où l'ancien élu écolo passé indépendant, Eric Jadot figure aussi. De cette manière, le fils de Michel Daerden a bétonné sa majorité dans la cité de Charlemagne avec dans l'opposition, à sa gauche le PTB et à sa droite, le MR.

A Herstal, on voit mal comment l'opposition pourrait déstabiliser Frédéric Daerden. Avec l'opération 18000 sonnettes lancée il y a deux ans, Fredo comme tout le monde l'appelle là-bas, a sonné à la porte de chaque habitant. Une campagne de proximité qui devrait payer le soir des élections. D'autant plus que le bourgmestre socialiste est resté éloigné du scandale Publifin. A Herstal, le PTB est le deuxième parti en nombre de voix. Pourrait-il s'allier avec le PS? Le parole-parole Raoul Hedebouw l'affirme. Mais dans la réalité, Frédéric Daerden espère conserver une majorité absolue pour diriger seul sa commune. Toujours dans l'opposition, le MR se présente comme la seule alternative crédible à droite et au centre face à un cdH selon lui, malade et caché dans la liste PS. Enfin, à noter aussi 3 autres listes: Vert Herstal, Défi et le Parti Populaire.

Parmi les priorités, le PS cite d'abord l'inclusion sociale. De la crèche à l'école, de la jeunesse aux aînés… C'est " l'anti repli sur soi ". Pour le PTB, c'est récupérer l'espace public des parkings privés, la création de logements sociaux et d'emplois communaux par la réduction du temps de travail. Pour le MR, c'est d'abord la sécurité et la propreté. Vert Herstal dénonce un désintérêt pour les quartiers et Défi réclame plus de participation citoyenne.