Herstal: 33 engagements pour une commune plus agréable, solidaire et démocratique

Remettre à plat la politique de stationnement, désengorger la circulation de l'axe Basse-campagne, améliorer la sécurité routière avec un plan radar, créer un service de la petite enfance, renforcer la transparence des mandataires... A Herstal, la nouvelle majorité PS-H a présenté sa déclaration de politique communale.

Une déclaration basée sur 33 mesures générales avec 3 axes prioritaires jusque 2024: une commune plus agréable, plus solidaire et plus démocratique soit du vert, du rouge de l'orange.

Parmi les priorités, le bourgmestre Frédéric Daerden a voulu tenir compte de celles du PTB qui représente à Herstal un électeur sur 4: "J'ai voulu malgré tout rencontrer les différents groupes de l'opposition et notamment le PTB. Et j'ai fait des propositions concrètes au PTB. J'ai voulu ici les reprendre dans la déclaration de politique communale. Et donc, on va augmenter de 20% en 6 ans la dotation du CPAS. Nous allons aussi augmenter notre parc de logements publics de 200 unités, soit une augmentation de 10% de plus qu'aujourd'hui. Et nous allons remettre à l'emploi une centaine de personnes -en priorité des Herstaliens- dans les services publics de l'administration communale."

Cette déclaration fera l'objet d'un débat avec l'opposition le 18 février prochain lors d'un conseil communal spécial.