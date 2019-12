Héron : un taxi pour les étudiants

Durant la session d’examens en décembre et en janvier, le CPAS offrira aux étudiants la possibilité de rentrer chez eux avec le Portabus, le taxi social de la commune. Une façon de pallier le manque de transports en communs dans les petites communes L’objectif est de faire gagner du temps aux étudiants.

"Le but, c'est de les mettre dans des bonnes conditions pour qu’ils puissent étudier l’examen du lendemain. C’est d’abord un essai qui nous permet d’ajuster pour les autres sessions et surtout voir si la demande est réelle", explique Luc Viatour, le président du CPAS. Pour bénéficier de l’un des trois Portabus, il faut contacter le CPAS de Héron. Pour l’instant cela concerne les trajets Andenne et Huy.