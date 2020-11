Hermalle-sous-Huy: un crowdfunding pour sauver la Bibliothèque de la Gourmandise

Un crowdfunding va être lancé pour éviter que la Bibliothèque de la Gourmandise de Hermalle-sous-Huy ne soit dispersée.

Dans les années 1990, Charles-Xavier Ménage a créé à la Ferme Castrale de Hermalle-sous-Huy un musée unique en Europe, le Musée de la Gourmandise, puis la bibliothèque. Charles-Xavier Ménage est décédé en juillet dernier. Aujourd’hui, la Bibliothèque de la Gourmandise est menacée.

Le Centre de gastronomie historique, basé à Bruxelles, veut la racheter pour la sauver. Un de ses membres, l’historien Pierre Leclercq, l’a annoncé mardi sur La Première dans l’émission "Un jour dans l’histoire" de Laurent Dehossa: "La bibliothèque d'Hermalle-sous-Huy est l'une des principales bibliothèques européennes au niveau de la gastronomie. Et pour empêcher son dispersement, pour permettre aux chercheurs de continuer à venir la consulter, on va devoir réunir une certaine somme. D'ici quelques semaines, nous allons donner tous les détails pour cette opération. Ce sera en plus une opération win-win au niveau patrimonial parce que la somme dégagée permettra de restaurer la Ferme Castrale de Hermalle-sous-Huy. Si elle n'est pas vendue, cette bibliothèque risque d'être disséminée".