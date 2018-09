Hermalle-sous-Huy: grande foire consacrée aux Playmobil

Les Playmobil sont des jouets incontournables pour des générations d'enfants. Une grand foire leur était consacrée ce weekend à Hermalle-sous-Huy. Avec des pièces de collection extrêmement rares.

Une île entière de pirates en miniature ... la vie de l'eau de mer à 72 millimètres de hauteur, la taille standard des célèbres Playmobil. La mise en place de ce stand a nécessité de nombreuses heures de travail. "Ça demande beaucoup de travail. Ici, pour ce projet, il y a exactement 310 personnages dont la grande majorité sont tous customisés, donc pas issus d'une boîte qu'on peut trouver en commerce, ce sont toutes des créations personnelles à partir de pièces existantes. On est venu vendredi matin très tôt et on a ici à peu près onze heures d'installation pour deux personnes" explique capitaine Frayniel, un collectionneur de Playmobil.

44 ans après leur naissance, les petits personnages de plastique passionnent toujours autant. Malgré l'arrivée du jeu vidéo, la marque parvient encore à convaincre toutes les générations. "C'est comme des jeux vidéo sauf que c'est nous qui décidons comment on doit faire, c'est quand-même mieux" dit Cyril, un petit visiteur. "Ce qui me plaît vraiment beaucoup dans le Playmobil, c'est ce côté qu'on peut créer tout ce qui est possible et imaginable, aussi bien du quotidien comme remonter à la préhistoire, comme traverser l'Egypte antique, la Grèce, tout est possible" explique capitaine Frayniel.

Le Playmobil, un véritable objet de collection

Pour les plus âgés, le Playmobil est devenu un véritable objet de collection. Certains sont prêts à faire de gros efforts pour dénicher les perles rares. "J'ai par exemple ici un Bobby qu'on ne trouve qu'à Londres au magasin Hamleys ou sur le territoire d'Angleterre. Ils sont vendus à sept livres sterling, ce qui n'est déjà pas un prix très démocratique. On peut en trouver dans des bourses comme ici, mais alors beaucoup plus cher à 15, 20 euros. Mais bon, c'est un super personnage et ce sont des produits très rares" explique Laurent Jadoul, un collectionneur. Cédric Everard, vendeur de Playmobil, ajoute: "Moi, en tout cas, dans ma clientèle, 65% de ma clientèle est une clientèle d'adultes".

Collectionneurs ou simples curieux, cette foire attire plus de deux mille personnes sur le weekend venus parfois de très loin. Fabrice Beaujean, organisateur de la foire, explique: "Les exposants viennent du Bénélux, d'Allemagne, de France, de Hollande. Ils viennent nous présenter leurs créations".

En 44 ans, la marque allemande a vendu presque trois milliards de pièces dans le monde, pas encore assez manifestement pour tous ces passionnés.