Henri-Chapelle : un projet immobilier humain pour lutter contre l’isolement des seniors

Un beau projet immobilier à valeur humaine à présent… A Henri-Chapelle, un couple vient d’aménager 5 appartements pour seniors dans une ancienne grange qui jouxte leur maison. Sa particularité : les propriétaires ont prévu dans l’immeuble, une pièce commune pour les futurs locataires. Plus que de simples promoteurs, Marie et Jean-François Lahaye ont voulu réaliser un projet immobilier qui correspond à leurs valeurs, un projet ouvert et évolutif de logement entre l’appartement classique et la résidence-service ou le home. Le but : permettre de rompre l’isolement dont sont souvent victimes les personnes âgées.

La maison de Marie et Jean-François jouxte la grange réaménagée en immeuble à appartements © Tous droits réservés

Ils savent qu'on est à côté s'il y a un souci

Pour son épouse, l’importance aussi de ce projet immobilier, c’est de créer du lien : "nous aurions pu faire six appartements mais on a décidé de n’en faire que cinq et une pièce commune de convivialité pour éloigner la solitude de la personne âgée, pour pouvoir se rencontrer, faire des petites activités ensemble, projeter des balades… Ce n’est pas de l’entreprise pure et dure. On voulait nous, être en lien avec eux. Eux, ils savent qu’on est là à côté s’il y a un souci."

Pour le Cpas, ce projet comble un manque pour le logement des seniors isolés

L’assistante sociale Lauriane Lincé travaille au service logement du CPAS de Welkenraedt : "je suis confrontée à des personnes qui sont isolées, qui sont âgées et qui ne savent pas vers où aller. C’est souvent "je veux déménager" et le problème de l’isolement arrive ensuite et on se rend compte que quoi qu’on leur propose, c’est vraiment ce problème-là qui revient. Ce système d’appartements où ils auront des endroits communs, c’est vraiment ce qu’il faut, ce qu’il manque". Pour Jean-François, "c’est notre projet de vie. On va laisser ça à nos enfants. On veut que les personnes se sentent bien ici chez nous à la campagne, à Henri-Chapelle."