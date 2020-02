Héloïse, 8 ans, suit le roi dans ses déplacements à New-York

Aujourd’hui, le roi s’adressera au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Belgique préside le Conseil durant ce mois de février. Le roi profitera pour mettre en évidence le problème de la protection des enfants dans les conflits armés. Au premier rang de ce discours, la petite Héloïse. Elle a 8 ans et elle habite Grivegnée. Elle va suivre le roi partout dans ses déplacements à New-York.

"Je suis vraiment contente parce que ce n’est pas tout les jours que j’aurais la chance d’aller à l’ONU. Je vais écouter le discours du roi et je vais avoir une petite discussion avec lui. Le roi va faire un discours sur les enfants soldats pour expliquer que ça devrait être interdit par tous les pays du monde et par l’ONU d’engager des enfants pour la guerre. Ça me touche parce qu’il y a des enfants, parfois plus petits que moi, qui sont à la guerre", se confie Héloïse.

Ce n’est pas encore officiel, mais il y a de fortes probabilités que Heloïse ait la chance de rencontrer le secrétaire général de l’ONU.