Hélène van Heule, la première femme conservateur de musée, mise à l’honneur dans l’espace public liégeois

La ville de Liège poursuit sa politique de féminisation de l’espace public. Ce lundi soir, deux nouvelles dénominations de voiries dans le quartier de l’ex-hôpital de Bavière vont être adoptées. L’une de ces rues va porter le nom d’Hélène van Heule.

Elle a été, dans les années trente, la première femme belge nommée conservatrice de musée, Curtius et d’Ansembourg. Dès avant l’exposition internationale de l’eau, elle a senti monter les périls de la guerre, et elle s’est occupée de mettre à l’abri, juste à temps, de nombreuses œuvres d’art. Elle a contribué à sauvegarder des éléments importants du patrimoine liégeois.

Elle est entrée en résistance au cours de la seconde guerre mondiale : elle a participé à un réseau de protection des cloches d’églises, pour ne pas qu’elles soient emportées par l’armée allemande, à la suite d’un ordre de réquisition pour les fondre en canons.

C’est sur base de son recensement campanaire que des actions ont pu éviter de multiples confiscations : pour les soustraire à l’occupant, certaines pièces ont été dissimulées dans des wagons de chemin de fer et d’autres, dont celles de la cathédrale Saint-Paul, ont été camouflées en "carillon", dispensé de démontage A la libération, c’est elle qui, avec d’autres, a organisé la restitution de ce qui avait été saisi et entreposé sur l’île Monsin. Un épisode, et une personnalité, qui vont donc être ravivés dans la mémoire collective.