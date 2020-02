HEC Liège : les managers de demain ont un mode de vie trop sédentaire

De longues journées assis sur une chaise, peu ou pas d’activités sportives : les étudiants d’HEC Liège et leurs professeurs sont -dans l’ensemble- plutôt sédentaires. C’est ce qui ressort d’une étude de l’Université de Liège. Jusqu’ici rien de très étonnant. Mais ce qui interpelle, c’est que ces étudiants sont les cadres d’entreprise de demain.

A HEC, les excuses pour ne pas faire de sport sont un peu les mêmes que partout ailleurs. " J’aime pas trop, c’est pas mon délire ", admet une étudiante de première année. " Pas le temps. Je finis les cours à 20 heures puis je dois encore étudier ", explique une autre. " Et puis il y a les trajets. Le sport en plus ce serait vraiment trop difficile à organiser ", renchérit une troisième.

Un niveau d’activité physique inférieur à moyenne nationale

Les étudiants d’HEC et leurs professeurs bougent peu et ont même un niveau d’activité physique inférieur à la moyenne nationale. Une étude de l’Université de Liège portant sur 400 élèves et membres du personnel a voulu quantifier ce désamour pour l’activité physique. " Ils passent en moyenne plus de 6 heures par jour en position assise, simplement pendant la journée. Il est pourtant recommandé de ne pas rester assis plus de deux heures d’affilée ", détaille Alexandre Mouton qui enseigne les sciences de la motricité à l’Université de Liège. Autre résultat clé de cette étude : " ils font en moyenne 7000 pas par jour, il faudrait en faire au moins 10.000 ".

Et selon lui, le constat est interpellant, chez ce public-ci en particulier. " Ce sont les managers de demain. Ce sont eux qui vont inciter l’ensemble de leurs employés à cette pratique d’activité physique, bénéfique pour leur santé et pour leur entreprise. " L’étude plaide donc pour une meilleure sensibilisation de ces élèves et de leurs professeurs à l’importance de l’activité physique. " S’il n’y a pas cette prise de conscience au départ, le message sera évidemment plus difficile à faire passer auprès des employés. "

En Belgique, près d’un employé sur deux est en situation de surpoids ou d’obésité.

Selon l’enseignant-chercheur, ces étudiants ont donc un rôle clé à jouer dans la société. " En Belgique, près d’un employé sur deux est en situation de surpoids ou d’obésité. Dans la mesure où les employés passent une grande partie de leur temps dans leur entreprise, il est important que des initiatives soient prises pour leur permettre de se dépenser. "

Mais activité physique ne veut pas dire sport de haut niveau. Selon Alexandre Mouton, des initiatives toutes simples pourraient permettre aux employés de bouger plus : encourager les déplacements à vélo, l’utilisation des escaliers plutôt que de l’ascenseur. " On peut aussi mettre en place des pauses pendant la journée, ou organiser des groupes de marches sur le temps de midi, pour ne pas prendre son lunch derrière son écran ", suggère le coauteur de l’étude.

L’Université de Liège organise cette semaine une série de conférences sur le thème de l’éducation physique et sportive. L’occasion de présenter aux professionnels du secteur les résultats de cette étude.