Hautes Fagnes : l'influence du climat sur les tourbières

Les tourbières sont des étendues marécageuses, composées d'obstacles naturels, difficile d'accès. Ces habitats sont extrêmement sensibles à toute modification de leur régime hydrologique. Malheureusement, ce milieu humide et rare s’assèche. C’est pourquoi des travaux de restauration des tourbières ont été entrepris il y a 25 ans par le Service Public de Wallonie.

Lorsque l'on s'enfonce dans les tourbières des Hautes Fagnes, on constate que le sol a été abîmé, par endroit. D'une part, à cause du réchauffement climatique, mais aussi par l'homme. Philippe Franckart, attaché scientifique au Service Public de Wallonie: "Ici, on voit que la tourbière est dégradée et sèche. Au milieu de 19e siècle, les gens utilisaient la tourbe pour se chauffer. Ici, c'est ce qui s'est passé".

Travaux de rénovation

La faune et la flore disparaissaient progressivement. C'est pourquoi, depuis 25 ans, des travaux de rénovation des tourbières ont été entrepris. Philippe Franckart, attaché scientifique au Service Public de Wallonie explique : "Le projet Life Hautes Fagnes coûte quatre millions et demi d'euros, et plus de 18 milliards pour toute la Wallonie. Les travaux consistent notamment à faire des digues,... Très vite, les travaux ont permis de développer un réseau de marres".

Les populations d'insectes ont alors explosé, notamment les libellules. Sur les parcelles des tourbières restaurées, la faune et la flore se développent à nouveau et de nouvelles espèces sont à nouveau visibles.



Pour les scientifiques, ce projet Life est indispensable pour parer aux réchauffements climatiques à venir.