Harzé: les brasseurs transvaseront leur stock de fûts en canettes et bouteilles

L'arrivée de la 2ème vague du Covid-19 a des répercussions économiques évidentes. Elles sont souvent dramatiques quand il s'agit de jeunes entrepreneurs. Exemple: ce couple de brasseurs de Harzé qui a lancé voici peu sa "Misery Beer Co" avec un certain succès. Mais aujourd'hui, faute de clients, le stock de fûts a gonflé. La brasserie a donc imaginé un système pour l'écouler. Une opération délicate et rarissime pour de la bière.

Les tonneaux entamés sont perdus, les autres seront transvasés. - © RTBF - Philippe Collette

Misery Company produit ses breuvages, inspirés du Vermont nord-américain, depuis mai dernier seulement. Sa taverne, qui n’est ouverte que depuis le 1er août, a dû fermer, tout comme ses clients horeca. Or, les stocks sont pleins, et la Misery beer a une durée de vie limitée. Rémy Perée, fondateur de la brasserie: "Ici, on travaille avec beaucoup de houblon qu'on met à froid dans nos bières, c'est-à-dire qu'on ne refermente pas nos bières, donc elles conservent moins bien. Elles sont toujours bonnes à la consommation mais après trois mois, ce n'est plus du tout le produit qu'on a fait".

Que faire alors des 55 fûts de 30 litres? Financièrement, la jeune brasserie ne peut se permettre de les jeter. Les brasseurs ont donc imaginé de transvaser la bière dans de petits conditionnements: "Pour le moment, on travaille principalement avec des bouteilles de deux litres. On reconditionne aussi nos fûts, et on essaye de refaire des cannettes avec, ce qui n'est pas forcément évident vu que ce n'est pas prévu pour".