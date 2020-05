Coronavirus en Belgique : à Hannut, une rentrée anticipée qui fait des heureux

Tous les élèves de maternelle pourront rentrer dès mardi prochain. Ceux de primaire patienteront une semaine de plus. La décision est tombée hier soir. Changement de cap donc. Le retour à l'école est élargi, les mesures de sécurité seront allégées.

Nous nous sommes rendus ce jeudi matin à l'école communale de Moxhe (Hannut). Ici, cela fait déjà quelques semaines que la cour de récréation n'est plus vide. Il y a d'abord eu de plus en plus d'enfants à la garderie avant le retour des 1ère, 2ème et 6ème primaires en classe.

Dans cette école, la décision tombée hier soir est très bien accueillie par les instituteurs. Et l'assouplissement des règles de sécurité ne fait pas peur. Sophie Gérard, institutrice en deuxième maternelle: "Non, pas vraiment. Les enfants qui sont à la garderie, ce sont des enfants qu'on côtoie déjà depuis longtemps. On est très immunisés".

Il y a beaucoup d'enthousiasme

Le retour des maternelles ne se fera peut-être pas mardi, car les délais sont courts pour tout mettre en place. Mais Jacqueline Delathuy, la directrice de l'école qui accueille une centaine d'enfants, sent une impatience dans beaucoup de familles: "Pour les enfants, ce sont des retrouvailles, il y a beaucoup d'enthousiasme. Pour les plus grands, on a du 100% de présences, une envie de réapprendre, de clôturer cette année. Chez les plus jeunes, on a une fréquentation moindre, mais une envie de revoir, on est plutôt dans l'émotionnel et l'affectif. Donc un grand enthousiasme, oui".

En classe, les instituteurs sont déjà prêts et impatients. Même s'ils ne s'attendent pas à avoir une classe complète dès le premier jour de rentrée. Benoît Cornélis, instituteur: "Je serai très heureux en tout cas de pouvoir les revoir. C'est une bonne chose pour ceux qui viendront, parce que je pense qu'ils ne seront pas tous là".

Le coronavirus m'a empêchée de venir. Ça m'a manqué l'école

Et les élèves de première année qui viennent de faire leur retour sur les bancs de l'école un jour par semaine seraient heureux de reprendre les cours tous les jours, comme en témoigne l'une d'entre eux: "Le coronavirus, il m'a empêché de venir. Ça m'a manqué l'école".

Dans cette école d'Hannut, les élèves de maternelle sont les plus nombreux à fréquenter la garderie depuis le début du confinement. Mais ce n'est pas pour cela que l'école ne leur manque pas: "Ce qui me manque, c'est de jouer avec mes copains" confie un jeune élève.

Direction et enseignants multiplient les réunions pour essayer d'organiser le retour des élèves en toute sécurité, le plus rapidement possible.