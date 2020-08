Hannut : un stage d'initiation à la natation synchronisée

Initier des enfants à la natation synchronisée, c’est l’objet d’un stage organisé cette semaine à Hannut. "Hannut Education Sports et Loisirs" le propose pour la deuxième année.

Comme pour d’autres stages de l’association, la participation est en baisse cet été. Les craintes liées à la situation sanitaire semblent être les principales responsables. Pourtant, toutes les mesures sont bien sûr prises pour respecter les règles en vigueur.

J’adore vraiment la natation synchronisée

L’an dernier, le stage de natation synchronisée avait attiré 24 enfants. Cette fois, elles ne sont que quatre, quatre jeunes nageuses de neuf ans, très enthousiastes.

Elisabeth, Madeleine, June et Lore expliquent : " Moi, d’abord, j’aime bien la natation. J’aimerais bien aussi faire de la gym. Ma maman ne trouvait de club de gym assez près, du coup on a fait des stages de natation pour voir si ça me plaisait. ", " Moi, ma passion, c’est nager et danser, du coup ma maman a dit : " Pourquoi pas un stage de natation synchronisée ? ", " Moi, c’est juste que j’adore, comme elle, danser et nager. ", " Moi, c’est parce que j’aime bien nager et parce que je fais de la gym. ".

Le stage a débuté lundi, ce mardi leurs avis étaient déjà unanimes : " Moi, j’adore vraiment la natation synchronisée. ", " Moi aussi, j’adore. ", " Moi, j’adore la faire avec mes amies. ", " Moi aussi. ", " On apprend à faire des figures et à la fin de la semaine, on fera un petit spectacle où on va filmer. "

"Le dauphin", c’est hyperdifficile !

Qu’ont-elles trouvé de plus dur jusque-là ? " Pour moi, c’est " le coup de pied à la lune. ", " Tu te mets sur le dos, tu flottes, ensuite tu fais des angles droits, en cube, ensuite tu te mets en boule et tu tends les jambes au-dessus de toi et tu coules. ", " Moi, j’en ai deux, c’est " l’huître " et " le dauphin ". ", " Oui, c’est vrai, " le dauphin ", c’est hyperdifficile ! On doit faire un rond dans l’eau et toucher le sol avec son nez. ", " Moi, j’aime bien faire " les tiroirs ". On est deux, je tiens ses pieds sur mes épaules, après je passe en dessous d’elle et, elle, elle passe au-dessus. Après on inverse les rôles. ", " On apprend les figures d’abord, ensuite on le fera de manière synchronisée. ", " Ça va être difficile. ", " Très difficile ! "

Après le stage auront-elles envie de poursuivre la natation synchronisée ? " Oui, c’est ce que je vais faire. ", " Ma maman va chercher un club, pas loin de chez moi et peut-être que je pourrais le faire. ", " Moi aussi. ", " Moi, je veux continuer. ".

On apprend les bases

Pour participer au stage, il faut savoir nager, mais pas forcément déjà connaître la natation synchronisée. Odile, la monitrice, explique en effet : " C’est un stage d’initiation. Il faut un niveau de natation minimum, avoir quand même une flottabilité, surtout ne pas avoir peur de l’eau et savoir rester dans la grande profondeur, parce que la natation synchro, c’est un sport qui se pratique principalement dans la grande profondeur où on n’a pas pied. Les quatre petites filles qu’on a n’ont jamais pratiqué la natation synchronisée. On apprend les bases et déjà les figures de base pour pouvoir arriver à un petit spectacle final. On apprend tout d’abord les positions pour flotter avec les mouvements de bras qu’on appelle " les godilles ", qui sont des formes de huit. Ensuite, sur base de cette position dorsale, on sait faire pas mal de figures, comme " la fleur ", " le tourbillon ", " le tonneau ", " le dauphin ", " l’huître "… ".

Il n’y a pas de club à Hannut, que devront faire celles qui auront pris goût à la natation synchronisée et qui voudront persévérer ? " Actuellement, il n’y a effectivement pas de club à Hannut. ", répond Odile, " Il y a un club à Namur. Mais on a la chance d’avoir le nouveau Plopsaqua qui va ouvrir d’ici fin de l’année. C’est un partenariat avec Landen. Le club de natation synchronisée de Landen viendra sur Hannut. Donc ça permettra à toutes celles qui désirent faire de la natation synchronisée d’avoir un club dans une toute nouvelle piscine. ".