Hannut: quelle formation politique accompagnera la liste du mayeur?

A Hannut, pour l’instant, l’homme fort politiquement, c’est Emmanuel Douette. Ses projets pour les Hannutois: une salle polyvalente, une salle de concerts pour les jeunes et rassembler les services communaux en un seul endroit.

Emmanuel Douette mène la liste du Mayeur où Hervé Jamar et Jean-Claude Jadot ne figurent plus. Le premier est devenu gouverneur et le second se concentre sur l’élection provinciale. Ces deux personnalités cumulaient ensemble un peu plus de 4.300 voix de préférence. Des voix que la liste libérale pourrait perdre.

La Liste du Mayeur a de fortes chances d’obtenir la majorité des sièges. Cela dit, Emmanuel Douette ouvrira sa majorité. Mais à qui?

Le PS, son actuel partenaire avec 5 sièges. L’objectif de la tête de liste, Carine Renson, est de progresser de deux sièges. Elle voudrait voir aboutir le dossier du Home Waremmien. Il s’agit de la construction de 200 maisons et appartements publics. Ils seront situés sur un terrain de quatre hectares, derrière l’Athénée Royal.

H +, une formation qui succède au cdH, trois sièges actuellement, dont l’ambition est de doubler son nombre d’élus. L’équipe s’est trouvée un coach médiatique en la personne du basketteur Jacques Stas. Une priorité pour H+: transformer l’ancienne maison de repos de Crehen en salle culturelle.

Écolo qui compte aussi progresser. Passer de deux à quatre fauteuils, selon sa tête de liste Frédéric Piret-Gérard.

Les Verts voudraient permettre aux personnes défavorisées d‘acquérir un logement à faible coût sur une période de cinquante ans.

Une cinquième liste a été déposée. Il s’agit de la droite citoyenne avec 11 candidats. Sa responsable, Carole Deman, souhaite venir en aide aux commerçants et aux dirigeants des petites et moyennes entreprises.