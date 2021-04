Hannut: le bourgmestre propose un protocole de réouverture des terrasses

Un nouveau comité de concertation est prévu ce vendredi. On n'attend pas de grands assouplissements des mesures mais plutôt des précisions.

Ainsi le CODECO devrait discuter des protocoles d'ouverture des terrasses pour le 8 mai.

Parler, discuter, mais il faut aller de l'avant et c'est ce que vient de faire le bourgmestre d'Hannut. Manu Douette a réuni le secteur et des spécialistes de la sécurité . Ils ont concocté un protocole envoyé il y a quelques jours déjà aux différentes autorités politiques.

Etre consultés

"On n'a jamais consulté les autorités locales, on ne nous demande pas notre avis et donc l'idée c'est de proposer quelque chose plutôt que de rouspéter par après", explique le bourgmestre d'Hannut.

Dans le protocole élaboré en concertation avec l'Horeca hannutois, Manu Douette fixe l'heure de fermeture des terrasses à 23H30 ou encore le nombre de personnes à table à 6 personnes.

Pour l'instant, Manu Douette n'a pas réellement reçu de réponse, uniquement des accusés de réception. Il ne s'attend pas à ce que ses propositions soient toutes acceptées. Il a surtout voulu marquer le coup pour que les gens de terrain, le secteur, les bourgmestres soient mieux consultés à l'avenir.