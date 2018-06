Hannut: huit écoles se regroupent pour passer le CEB

Le CEB a démarré ce vendredi matin avec les épreuves de mathématiques et de français. Un examen que passent 168.000 élèves de 6ème primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi eux, une centaine d'élèves de la commune de Hannut. Des élèves habituellement répartis dans huit écoles différentes. Mais pour des raisons d'organisation et d'espace disponible, c'est dans un hall des sports qu'ils ont été tous réunis pour l'occasion. La journée a donc commencé pour eux par un transport en bus.

Sac au dos, ils sont une petite dizaine à attendre le bus scolaire devant l'école communale de Moxhe. Il ne s'agit pas d'une excursion mais bien de la passation du CEB pour les élèves de 6ème primaire. Ils vont rejoindre d'autres enfants de la commune dans un grand hall situé à quelques kilomètres de là. Ce voyage en bus ne les tracasse pas trop, c'est plutôt certaines matières qui les stressent. "C'est pour le français surtout et j'ai peur de perdre mes moyens" dit une élève. Pour une autre, c'est "le français et l'éveil".

Leur institutrice les accompagne mais elle se limitera aujourd'hui à de la surveillance, histoire de les préparer déjà au futur examen du secondaire. "Ce n'est pas la même chose de les faire passer un vrai CEB avec l'ambiance de plusieurs enfants regroupés et les difficultés du changement d'implantation" dit Cécile Appeltants, la titulaire des classes de 5ème et 6ème primaire.

En tout, ils sont une centaine à passer l'examen dans ce hall des sports. Si les écoles se regroupent pour organiser le CEB, c'est aussi parce que les consignes d'organisation sont assez strictes. On ne peut par exemple pas organiser l'examen dans la classe des élèves. Jacqueline Delathuy, directrice de Hannut II, Grand-Hallet et Moxhe explique: "Nos élèves se rassemblent ici au siège de Thisnes pour travailler dans un endroit neutre, comme nous le demande la circulaire, vierge de tout référentiel".

En attendant, dans l'école de Moxhe, il a fallu trouver une solution pour continuer à travailler avec les élèves de 5ème primaire car leur institutrice qui s'occupe des deux années est avec les plus âgés pour le CEB.

Dans le grand hall, la première épreuve touche à sa fin et les élèves sont plutôt satisfaits de leur travail malgré des conditions inédites. "Ça se passe bien, je pensais que c'était plus dur que ça" dit une élève. "Ecrire, c'était plus difficile avec l'orthographe, sinon ça va" dit une autre.

Les onze élèves de l'école de Moxhe ont ensuite repris le bus pour rejoindre leur école et préparer les épreuves suivantes car il leur reste encore trois jours d'examens.