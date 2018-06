Hannut: à la recherche de vos archives sur la région

Depuis 2016, une commission d'histoire locale a été créée à Hannut. Le but est d'aider la commune a reconstitué son histoire. Un petit groupe de personnes a déjà récolté des documents qui étaient conservés chez l'un ou l'autre archiviste de la commune ou chez des personnes passionnées par l'histoire de leur village.

Le but : récolter le plus d'archives possible