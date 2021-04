"Handmade", le nouvel album du guitariste verviétois Jacques Stotzem

Et de 17 pour Jacques Stotzem: le guitariste verviétois vient de sortir son 17ème album en 30 ans de carrière sous le titre "Handmade". Dix compositions figurent sur cet album mêlant balades et titres plus jazzy joués à la guitare acoustique Martin qui est la compagne de toujours de l'artiste.

Jacques Stotzem a un peu surpris tout son monde en sortant un album en pleine crise du Covid pour les artistes.

Une manière de me soigner du manque de contacts et de concerts

Sortir un album en pleine disette artistique, le pari de Jacques Stotzem était certes osé mais il fut mûrement réfléchi: "Ça compense un tout petit peu le manque de concerts. C'est pour moi vraiment une manière de me soigner de ce manque de contacts, de concerts, de ce manque de diffusions. Cet album-là est vraiment un témoin pour moi de toute cette période qui vient de se passer".

Un album tourné vers l'avenir

L’artiste aurait pu traduire la morosité ambiante dans ses musiques. Au contraire, les balades du nouvel opus conservent le côté lyrique et planant qui lui est cher. Les titres "Les beaux jours", "Facing a new world" ou "Lueur d’espoir" en témoignent: "C'est un album qui se tourne vers l'avenir, parce que, au fond de moi-même, je reste optimiste. Je trouve que la musique, quand on l'écoute, doit être porteuse de quelque chose de positif, de gai. Je pense qu'on met de la musique pour se faire du bien".