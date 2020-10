Handicap mental : la Cité de l'Espoir à Andrimont maintient ses visites pour le moral de ses bénéficiaires

Maintenir le contact avec les proches, c'est la priorité de la Cité de l'Espoir à Andrimont. Cette institution héberge un peu plus de 300 personnes porteuses d'un handicap mental sévère. Elle est fortement touchée par la crise sanitaire : une vingtaine de résidents sont positifs au Covid, ainsi qu'un cinquième du personnel, soit environ 75 personnes.

Le confinement du printemps dernier a été très difficile à vivre pour les résidents, c'est pourquoi le directeur de l'établissement, Eric Grava, tient à préserver les visites aussi longtemps que possible : "Pour la deuxième vague, nous avons pris la position de maintenir les visites des familles", indique-t-il. Une série de dispositifs ont été mis en place pour permettre les visites avec contact également. "On a loué un module qui nous permet de réaliser ces visites, d’une part. D’autre part, on a aménagé certains endroits dans l’institution, où les parents peuvent se retirer avec leurs proches", détaille-t-il.

Dans le cas où un reconfinement total serait imposé, Eric Grava assure qu'il résistera : "C’est vraiment trop important pour nos résidents. C’est une espèce ce philosophie de vie. Les personnes qui nous sont confiées, on doit leur donner des soins jusqu’à la fin de leurs jours. Mais il faut que ces jours-là soient des jours agréables à vivre. C’est que leur existence, ici à la Cite de l’Espoir, soit une existence heureuse, où on partage une série de plaisirs, de joie... Et pas seulement où on regarde passer le temps. "