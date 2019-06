Hamoir: une habitante dépose plainte car les vaches font trop de bruit

Verlaine : une charte de la ruralité - JT 06/06/2007 - 04/06/2019 Les communes rurales attirent de plus en plus de nouveaux habitants (néoruraux), qui ne mesurent pas toujours les nuisances que peut provoquer l'activité agricole. Pour éviter les heurts entre habitants et agriculteurs, la commune de Verlaine propose une charte de la ruralité. VUES : tracteur passant dans une rue de Verlaine; paysage agricole (champ, tracteur au travail dans un champ); discussion entre un agriculteur et Daniel DELVAUX (échevin). ITW : Henri L'HOEST (agriculteur) et Daniel DELVAUX (échevin des Travaux).