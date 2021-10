Hamoir : un projet de lotissement en zone inondable fait grincer les dents de riverains

"On était pas du tout prêts. Beaucoup de personnes n’étaient même plus chez elles. Les maisons étaient inaccessibles. Ce n’était pas le moment", témoigne Charlotte Funken, riveraine.

"Le dossier était prêt. Le promoteur l’a déposé le 7 juin. Et puis les inondations sont arrivées. Il faut bien traiter le dossier ou bien le promoteur retire. Et il dit qu’on va réfléchir pendant quelques mois. Ou bien, on laisse courir le dossier et on va aborder les problèmes", explique Patrick Lecerf, bourgmestre d'Hamoir.