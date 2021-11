Hamoir : retour sur les inondations de juillet

Presque 400 maisons inondées en juillet dernier, une trentaine de familles relogées et 700 tonnes de déchets. Au confluent de l’Ourthe et du Néblon, les habitants de Hamoir savent que leur vallée a été moins ravagée que celle de la Vesdre. Ils n’en ont pas moins vécu des heures très difficiles.

Un décès

"On a malheureusement eu un décès, une dame qui n’a pas voulu quitter chez elle." raconte le bourgmestre Patrick Lecerf. "Les gens tiennent à leur point de chute au bord de l’eau. Ils aiment ce cadre de vie. Même si pour l’instant c’est plein de souffrance, la plupart ne quitteraient jamais les lieux pour aller ailleurs. Ici, c’est une inondation historique, mais c’est une inondation. Alors que sur la Vesdre, c’est un raz-de-marée. Ici, les maisons n’ont pas été arrachées."

"La Vesdre a fait beaucoup plus de dégâts que l’Ourthe" nous confirme Léon, pourtant resté prisonnier pendant trois jours dans son salon à l’entresol, cerné par les eaux de la rivière qui avaient englouti son rez-de-chaussée. Il nous montre la cuisine qu’il doit encore remplacer. Tout a été nettoyé, mais les tiroirs ont gonflé et restent coincés. "Je n’ai pas vite peur, mais ma compagne, quand elle a vu qu’on évacuait à côté, elle a eu peur."

Un système anti-inondations, mais l'eau était trop haute

A côté, il y a Robert, 78 ans. Robert vit là depuis plus de quarante ans. Il sait que l’Ourthe peut se montrer envahissante. Comme tous les riverains du quai du batty, il a équipé sa maison d’un système anti-inondations : des planches sont toujours prêtes à êtres vissées sur des rails verticaux devant ses portes. Mais cette année, l’eau est passée par-dessus : "j’ai vu les vagues passer au-dessus du petit pont au coin. Et je me suis dit 'c’est bizarre'. J’ai eu trente-cinq centimètres d’eau dans la cuisine. Mon congélateur flottait. J’ai dû l’attacher au poêle. J’ai déjà vu des inondations ici, mais je ne m’attendais pas à ça !"

Un peu plus loin, Patrick Lecerf nous montre le terrain de football impeccable (mais la buvette a été submergée) à côté des terrains de tennis aux revêtements synthétiques ondulés par la force de la rivière. Accrochées aux grilles autour des courts, les herbes mortes montrent le niveau atteint par l'eau : elles sont accrochées jusqu'à plus d'un mètre de haut. Le sol en graviers de l'espace destiné aux camping-cars est ravagé. Pourtant, deux grands véhicules habitables blancs y sont garés, comme si de rien n'était.

Des dégâts aussi sur les hauteurs

Si les rues du centre d'Hamoir font bonne figure, "c'est parce qu'on a tout de suite évacué les déchets qu'on a immédiatement récoltés dans des conteneurs" assure le bourgmestre. Parcourant le quai du Batty au bord de l'Ourte, le mayeur nuance : "Il y a beaucoup de dégâts qu’on ne voit pas de l’extérieur. A l’intérieur, des maisons sont dans un sale état. La dame qui habite la dernière là au bout, elle a quitté. Elle ne veut pas revenir. Elle a été traumatisée. Elle vend". Par endroits, l'eau a dépassé le mètre cinquante de haut.

Les dégâts ne concernent pas que la zone inondable. Le bourgmestre Lecerf nous montre sur les hauteurs de Hamoir la tranchée de soixante centimètres de profondeur que l’eau a creusée le long d’une route asphaltée sur plusieurs dizaines de mètres : "le feu, on peut l’éteindre, mais contre l’eau, on ne sait rien faire. Quand elle est bloquée, elle trouve elle-même son chemin. Et souvent, son chemin, c’est par-dessous la route !

Ici, elle a arraché sur une centaine de mètres les fondations de la voirie qui sont pourtant sur le rocher ! Pour réparer, il ne suffira pas de remettre des pierres dedans ! Pour faire ça, il faut bien se dire qu’il y a eu un torrent pendant des heures !"

Les souvenirs noyés, l'Ourthe a moins détruit que la Vesdre

"J’ai perdu mes souvenirs" regrette Léon. "On a des papiers dans des tiroirs. On ne les regarde jamais. Ce sont des photos. C’est un porte-monnaie de maman. Ce sont des trucs de papa. Et ils ne sont plus là." Pourtant, "ça va mieux" confie Robert. "Je bricole beaucoup dans mon jardin et ça me change les idées."

"Même si ça a été très difficile ici, on savait que sur la Vesdre, les gens étaient bien plus en difficulté que nous. On ne doit pas se laisser abattre. On doit arriver à sortir la tête hors de l’eau – c’est le cas de le dire" conclut le bourgmestre d’Hamoir.