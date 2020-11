Hamoir : rénovée, la passerelle du Néblon sera à nouveau accessible dès ce week-end

A Hamoir, un sentier permet, au départ du parc communal, de rejoindre Durbuy ou Ouffet via la vallée du Néblon. Il longe le cours d’eau. Il l’enjambe aussi. Or, depuis un an, la passerelle qui le permettait était interdite pour cause d’instabilité. Des travaux viennent d’être réalisés pour y remédier. La passerelle du Néblon sera à nouveau accessible à partir de ce week-end.

"L’érosion de la berge du Néblon avait emporté un des pilastres de notre passerelle et donc elle était complètement déséquilibrée. C’était vraiment dangereux.", explique Patrick Lecerf, le bourgmestre de Hamoir, "La passerelle vient d’être rénovée dans le cadre d’un chantier de la Région Wallonne, de la section des voies non-navigables. On est en zone Natura 2000. Donc c’est quand même important de ne pas faire n’importe quoi, n’importe quand. Les travaux auraient dû se faire au printemps mais avec le covid, tout ça avait été reporté. Finalement, l’intervention de l’entreprise s’est faite vraiment à la dernière minute possible, dans le cadre des règlements de la Région Wallonne par rapport au cours d’eau."

La réouverture de la passerelle du Néblon devait faire plaisir à pas mal de monde. "Il y a beaucoup de gens qui se lançaient dans des balades qui passent par là et puis qui finalement tombaient sur le ruisseau à franchir. Ils étaient obligés de faire demi-tour.", constate le bourgmestre de Hamoir, "C’est finalement le seul moyen de partir dans la vallée du Néblon. Puisqu’à part la route, qui est célèbre pour les fous de la moto qui viennent se défouler dès qu’il y a du soleil, pour les piétons c’est une vallée qui est magnifique mais très inaccessible. Ce sentier qui longe le Néblon nous permet d’arriver directement dans la commune de Durbuy et dans la commune d’Ouffet et donc ouvre la porte sur des promenades des deux côtés de la vallée. C’est quand même au niveau balade un chemin intéressant."