Hamoir : les kayaks ont enfin pu être remis à l’eau

Sur l’Ourthe, à Hamoir, le loueur de kayaks "Les Remous" a enfin pu remettre ses embarcations à l’eau mardi.

Ses activités étaient à l’arrêt à cause des inondations de juillet. Les flots avaient envahi les installations. De plus, la rivière a charrié de nombreux débris qui s’étaient échoués un peu partout dans la rivière et pouvaient rendre la navigation des kayaks dangeureuse. Un nettoyage a donc été nécessaire avant que "Les Remous" ne reçoivent le feu vert tant attendu.

Cette réouverture a ramené le sourire sur le visage de Steven Van Erps, le patron : "Il fait beau et nous sommes ouverts. Je suis tout à fait content.".

Tout n’est pas rose pour autant. Les installations et le matériel ont souffert des inondations. "On a perdu beaucoup de bateaux.", explique Steven Van Erps, "On a été inondés : les bureaux, les ordinateurs, les gilets de sauvetage qui flottaient. On a même trouvé des bateaux dans un arbre, à 3 mètres de hauteur, plié autour. Pourtant, on avait tout mis en sécurité, en hauteur, dans l’hébergement d’hiver. Mais, malheureusement, l’eau est quand même venue, pas plus que 20 centimètres. Un mur a cédé. On a perdu 98 bateaux. C’est assez dramatique : on ne peut pas récupérer à court terme tant de bateaux, on ne sait pas les acheter directement, ils sont livrés après la saison, et ces bateaux, ce n’est pas assuré. Donc on espère avoir un certain soutien du fonds des calamités."

Il a pu retrouver des bateaux, mais la plupart étaient en piteux état : "Sur tous les bateaux qu’on a retrouvés entre Hamoir et Liège, il y a dix pourcents qu’on a su récupérer."

Côté nettoyage de la rivière… "On a fait les démarches avec la commune, avec le SPW. Ils ont fait des contrôles. On a essayé de retirer les épaves de nos kayaks ou de remorques, de voitures, de caravanes, etc. Mais la rivière n’est pas encore propre, hein.", constate Steven Van Erps. Mais plus d’inquiétude pour la pratique du kayak puisqu’il précise : "On a eu plusieurs feux verts pour faire le kayak en toute sécurité.".