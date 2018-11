Hamoir: le Thier aux Pourcets devient réserve naturelle

La Province de Liège compte une réserve naturelle supplémentaire. Elle est située à Hamoir. La décision a été prise ce jeudi en gouvernement wallon,le Thier aux Pourcets à Hamoir ainsi que deux autres sites (Méandres de l'Ourthe à La Roche et Prés de Wamme à Marche et Nassogne) sont officiellement reconnues comme réserves naturelles.

Les réserves naturelles sont des terrains destinés à la protection des espèces animales et végétales qui s'y trouvent. La nouvelle réserve du Thier aux Pourcets se trouve en zone mixte: espace vert et habitat à caractère rural. En bordure d'Ourthe, le Thier aux Pourcets est au centre d' une zone comptant plusieurs massifs rocheux et pelouses calcaires en cours de restauration . La surface de cette nouvelle réseerve n'est pas très grande, 1, 44 hectare, par contre elle a une valeur importante comme zone de liaison pour les espèces . La nouvelel réserve fait partie de la zone Natura 2000. Elle est gérée par Natagora.

Le gouvernement wallon a également acté l'extension d'autres réserves parmi lesquelles Martine Clesse à St Vith-Burg Reuland qui va compter 13 hectare de plus

Au total, la Wallonie compte aujourd'hui près de 400 sites de réserves naturelles agréées et domaniales .