Hamoir: le chantier de la Maison des Associations avance au rythme espéré

A Hamoir, un important chantier est en cours depuis novembre dans le parc communal. Il avance au rythme espéré. Il devrait encore prendre une année. Ce chantier est celui de l'aménagement d'une Maison des Associations dans un bâtiment à l'abandon situé face à la maison communale.

Le bâtiment totalement rénové et la nouvelle aile qui y sera ajoutée accueilleront notamment la bibliothèque, l'espace numérique et une grande salle polyvalente. En plus de sa dimension patrimoniale, ce chantier va permettre de libérer des espaces dans trois autres bâtiments communaux. Il s'agit du premier gros dossier de l'opération de développement rural en cours à Hamoir.

L'investissement global est de 1,5 millions d'euros, avec des subsides qui devraient être un peu supérieurs à 800.000 euros.