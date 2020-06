Hamoir: la Grande Brocante des Berges aura-t-elle lieu? Les organisateurs gardent espoir

Les brocantes pourront elles aussi sortir de confinement dès le lundi 8 juin. Mais, pour l'instant, avec un maximum de 50 exposants, comme les marchés. Ce qui laisse encore pas mal d'organisateurs dans l'incertitude.

C'est le cas à Hamoir, qui organise la Grande Brocante des Berges début août. Elle rassemble plusieurs centaines d'exposants et plusieurs milliers de visiteurs.

Si les mesures actuelles ne sont pas assouplies dans les prochaines semaines, la brocante tombera à l'eau, mais dans cette commune des bords de l'Ourthe, on ne désespère pas. Entre espoir et inquiétude, Rahil Hemdi, coordinatrice de l'office du tourisme de Hamoir, organisateur de la brocante des Berges: "Je vous avoue qu'on est un petit peu entre les deux puisque nous, notre brocante, c'est le 2 août, et que les informations portent sur les activités jusque fin juillet. Or, il y a toute une organisation à mettre en place qui prend généralement plusieurs semaines et qui ne peut pas s'improviser puisqu'on est à 300 exposants habituellement".

Un gros manque à gagner si la brocante est annulée

Pour une commune comme Hamoir, cette brocante, c'est également une source de revenus non négligeables: "Pour notre ASBL, c'est une activité qui est rentable, ça permet d'équilibrer le budget, et évidemment, plein d'autres associations locales en profitent, et l'Horeca est aussi fort concerné. C'est une de ses meilleures journées de l'année puisqu'on a accueilli plus de 10.000 visiteurs ces dernières années".

Ce sera donc un fameux manque à gagner si cette brocante est annulée. A 6 euros les 2 mètres de stand, sachant qu'il y a 3 km de brocante, cela fait 9.000 euros, rien qu'en location d'emplacements.