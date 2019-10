Halloween: frissons et expériences amusantes à la Maison de la Science

La Maison de la Science propose, durant cette période de vacances, une animation pour célébrer la fête d’Halloween. À cette occasion, les salles du musée sont transformées en pays des trolles, des sorcières et autres farfadets.

Mais ce n’est pas pour autant qu’on oublie les expériences scientifiques et le but est vraiment d’apprendre en s’amusant. Comme l’explique Patrick Cuypers, animateur. "Le principe est de prendre un événement grand public pour montrer des petits principes scientifiques. Une de nos salles est transformée en école des Trolls et on y fait 2 ou 3 expériences d’électrostatique. Les enfants participent à ces animations en ayant, par exemple, les cheveux qui se dressent sur la tête".