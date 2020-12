"Haie d'honneur en Basse-Meuse": plantation de plus de 3 kilomètres de haies d'ici février

"Yes we plant", c’est un mot d’ordre de la Wallonie. Elle veut planter 4000 km de haies et/ou 1 million d’arbres au cours de la présente législature.

Ce mot d’ordre est notamment suivi en Basse-Meuse avec un projet qui prévoit la plantation de plus de 3 kilomètres d’ici février. Il a été lancé par les locales Ecolo de Bassenge et d’Oupeye, rejointes par trois producteurs bio et deux associations d’insertion socioprofessionnelle. Il allie ainsi écologie et social.

Samedi, la ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier, est venue découvrir le projet et participer à la plantation aux côtés des bénévoles.

Première étape : un champ du cultivateur bio Julien Vandeclee à Houtain-Saint-Siméon. Julien Vandeclee explique : "Ici, on a choisi de faire une haie diversifiée. Donc on a du hêtre, de l’érable, du légustrome et de l’aubépine. Ça nous permettait d’avoir une haie qui va attirer un ensemble assez diversifié, on espère, d’insectes et d’oiseaux qui vont apporter un plus pour nos cultures. Les oiseaux qui nichent et qui élèvent dans la haie vont se nourrir. Ils cherchent des petites chenilles, des insectes et tout ça, donc il y a un apport et un effet direct sur nos cultures qui sont juste à côté. Il y a beaucoup d’insectes auxiliaires qui, quand la plante a disparu ou quand le légume n’est plus cultivé, vont se réfugier dans des zones comme des haies, par exemple. Et, quand la culture est à nouveau implantée au printemps, ils sont à nouveau tout de suite présents dans la culture et plus efficaces alors pour lutter contre l’insecte nuisible. En plus, on va, en même temps, avoir un effet d’une zone brise-vent pour protéger les promeneurs qui passent régulièrement sur le Ravel et protéger également nos cultures.". Autour d’une autre parcelle, c’est uniquement l’effet brise-vent qui est recherché. Là, deux espèces sont plantées, l’érable et le charme, pour une haie qui sera plus haute. Au total, ce sont 500 mètres de haies qui entoureront les cultures de Julien Vandeclee.

Plus de biodiversité, mais pas seulement

350 autres mètres de haies sont en cours de plantation à la ferme de l’ASBL Racynes à Haccourt. Elle œuvre dans l’action sociale, la jeunesse et le logement. Alexandre Carlier est son directeur : "Ces haies vont amener un peu plus de biodiversité dans le site. Elles vont aussi nous permettre de guider vers un autre endroit un peu plus haut où on va planter une petite forêt avec une clairière pour faire des activités pédagogiques. On fait beaucoup de sensibilisation aussi à tout ce qui touche à l’environnement. On a des enfants qui viennent ici dans l’école de devoirs, on a des jeunes de 15 à 24 qui sont en formation, qui sont en décrochage, et des adultes qui sont en insertion. Pour chacun des publics, on a travaillé autour du projet "haies" pendant la semaine. Pour chacun, ça permet aussi de sensibiliser à l’importance de la biodiversité.".

La dimension sociale du projet développé en Basse-Meuse réjouit Céline Tellier, la ministre wallonne Ecolo de l’environnement : "Ici, on permet aux gens de se former sur ces questions-là, dans un espace qui est aussi prévu pour des personnes en situation de crise parfois au niveau familial, au niveau social, qui peuvent donc trouver un intérêt à se reconnecter à la nature. Ça peut aussi aider beaucoup des personnes déstabilisées socialement ou psychologiquement. La transition écologique, elle doit être solidaire. Lier les questions sociales et les questions environnementales et j’ai envie de dire aussi les questions économiques, c’est vraiment essentiel.".

Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo, a également participé à la plantation : "Je vous avoue que c’est la première fois que je plante des haies. C’est très gratifiant en fait de se retrouver les mains dans la terre et je reviendrai avec grand, grand plaisir. C’est un projet qui touche toutes les générations, qui touche tous les profils socio-économiques. C’est la beauté de ce projet. Il y a le volet écologique, mais il y a aussi le volet social. La transition, elle sera écologique et solidaire et quand on voit ici chez Racynes tout le travail d’insertion socioprofessionnelle, le travail de soutien aux jeunes, de lien avec la population précarisée, c’est vraiment pile le cœur du projet écologique.".