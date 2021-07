Habitants évacués, rues inondées et un daim qui s'y baigne : Theux est sous eau

De mémoire d’anciens theutois, on n’avait plus vu telles inondations depuis au moins 50 ans. Tout l’axe du centre, parallèle à la Hoëgne, n’est plus qu’un vaste torrent. Les flots rageux traversent les maisons. L’Hôtel de ville a les pieds dans l’eau, la place du Perron est un lac, et la rue Hovémont, artère qui traverse Theux, une rivière tumultueuse. "C’est monté très vite, on a fait ce qu’on pouvait pour sauver le maximum", se désole une riveraine qui ne sait pas si sa maison toujours habitable. "On va attendre que l’eau descende et on verra si on peut dormir là ce soir ou si on doit aller dormir ailleurs", poursuit-elle.

Pierre Guérin tient un restaurant à deux pas de l’Hôtel de Ville : il tente de sauver ce qui peut l’être mais le mal est fait. "On a essayé de colmater ce qu’on a pu au niveau de la porte d’entrée, lester la terrasse pour ne pas qu’elle s’en aille dans les flots. L’eau monte 1m50 dans les caves", explique-t-il.

Une maison de repos évacuée

Le Home Franchimontois du CPAS situé rue Hovémont a même été évacué. Didier Deru, Bourgmestre de Theux : "Il y a un transfert des résidents. J’ai pris contact avec les maisons de repos avoisinantes et nous avons pu recaser les habitants, tandis que d’autres rentrent dans leur famille."

Le premier citoyen theutois ne cache pas sa préoccupation devant une situation qui s’aggrave au fil des heures. "Nous ne savons plus nous déplacer, si ce n’est avec les véhicules militaires."

Un centre de crise a été installé à l’antenne de police de la zone des Fagnes.