Guéris du Covid19, le CHU a besoin de votre plasma

Vous avez peut-être vu passer cet appel au don de la croix rouge sur les réseaux sociaux. Le CHU de Liège recherche du plasma de personnes guéries du COVID-19. L’hôpital liégeois vient en effet de lancer une étude clinique sur le transfert de plasma.

Une étude similaire est aussi en cours à la KU LEUVEN.

Les anticorps d’anciens malades

L’objectif c’est d’apporter un support immunitaire aux malades graves du Coronavirus, ceux qui sont en soins intensifs, de les aider à s’en sortir.

Le Docteur Benoît Misset, chef de service des soins intensifs au CHU de Liège :" notre idée, c’est d’administrer à des patients qui ont une maladie virale due au Covid, des anticorps contre le virus et pour le moment les anticorps contre le virus, ils sont présents chez les patients qui ont déjà subi un peu sévèrement la maladie et ceux qui ont été hospitalisés. On administre des anticorps qui vont se fixer sur le virus et qui vont empêcher l’agressivité du virus et donc probablement atténuer la maladie, donner plus de chance au patient de s’en sortir plus vite ou de s’en sortir tout court pour ceux qui sont dans un état critique et qui risquent de mourir".



Pour l’instant le CHU de Liège a recruté relativement peu de donneurs potentiels. Il faut dire que les critères sont assez stricts : avoir eu une forme assez grave de la maladie, être guéri depuis au moins 4 semaines et avoir développé suffisamment d’anticorps.

