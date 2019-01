Grogne à la police de Huy: 23 agents du Service intervention sous certificat médical

A Huy, le Service intervention de la Police locale est décimé. La majorité des agents est sous certificat médical depuis ce lundi. Le bourgmestre socialiste et chef de la police, Christophe Collignon, en annonce à peu près 23 sur un cadre de 35.

Cette "épidémie" est liée aux conditions de travail des agents, dénonce l'opposition Écolo, qui réclame des mesures fortes pour répondre à la grogne.

Une attitude irresponsable, selon le bourgmestre

Pour le bourgmestre, Christophe Collignon, les policiers ont une attitude irresponsable : "Je déplore fortement la méthode qui est utilisée" explique-t-il. "Ce n'est pas quelque chose de courageux et puis surtout, quel est le message que l'on délivre à la population? Le corps de police est censé faire respecter la loi, la contrôler, et ceux-là mêmes trichent. Et cela met l'autorité en difficulté parce que je n'ai même pas de revendications sur mon bureau. Il y a des instances qui sont prévues par rapport à cela".

Pas de revendications, mais le bourgmestre a bien une idée de la cause du malaise des policiers : "J'ai une idée oui puisque nous avons entrepris une réforme qui vise à remettre des policiers en rue, à fermer notre commissariat qui était ouvert 24h/24 - c'était d'ailleurs la seule ville à le faire avec la ville de Liège mais la ville de Liège a 1000 policiers et la ville de Huy 75 policiers -. C'est plutôt l'organisation technique relative aux grilles-horaires qui pose problème, et par rapport aux relations avec le chef de corps. Je ne suis pas sourd à un mal-être mais je pense qu'il y a un cadre et que ce cadre doit être respecté".

On leur demande plus, avec moins de moyens

De son côté, le groupe Écolo dit être interpellé depuis plusieurs mois par des policiers jugeant leurs conditions de travail insoutenables. Samuel Cogolati, conseiller communal Écolo : "Ces policiers nous disent qu'ils sont aujourd'hui mis sous pression. On leur demande sans cesse plus, avec sans cesse moins de moyens du fédéral et en même temps avec moins de personnel, avec un service intervention en tout cas aujourd'hui à Huy qui se retrouve raboté. Et donc évidemment la situation est de plus en plus difficile à vivre au quotidien. Ça se voit notamment dans les horaires par exemple. Évidemment, ça nous interpelle comme élus, comme mandataires politiques. Je pense que nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Au nom du groupe Ecolo, j'ai écrit au bourgmestre comme chef de zone de la police de Huy pour lui demander d'une part des explications mais d'autre part des mesures fortes et exceptionnelles. J'ai demandé au bourgmestre qu'il organise une séance extraordinaire du conseil communal exclusivement dédié à la police de Huy. Et puis, dans l'immédiat, nous avons proposé d'envoyer un démineur, une sorte de médiateur, pour établir un dialogue beaucoup plus constructif entre la hiérarchie et les agents du Service intervention".

La sécurité reste assurée

Précisons que le bourgmestre Christophe Collignon indique que des renforts ont été demandés à la Police Fédérale et zones voisines et que, grâce à eux, la sécurité des Hutois reste assurée.