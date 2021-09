Gribouillis et caricatures sur des documents judiciaires : comme une capsule temporelle

Vous aussi vous avez couvert vos cahiers de caricatures ? D’autres vous ot précédés et pas seulement à l’école. L’historien Bernard Wilkin vient de faire une amusante trouvaille aux Archives de l’Etat à Liège : un paquet de documents du Tribunal de Tongres entièrement recouverts de dessins. Il s’agit d’écrits judiciaires tout à fait officiels. Ce qui est particulier, c’est que toutes les feuilles, "absolument toutes" souligne l’historien sont recouvertes de caricatures. La liasse date de la charnière entre les dix-neuvième et vingtième siècles, de 1895 à 1914. Leur auteur est inconnu, mais il est "manifestement quelqu’un qui s’ennuie" s’amuse Bernard Wilkin.

Des juges sévères et moustachus, des militaires, des femmes à chapeaux

"On trouve ça chez les gens hyperactifs. Ce qui est exceptionnel, c’est que ces dessins-là, d’habitude, ne survivent pas. C’est comme une capsule temporelle. Si les documents n’avaient pas dû être conservés pour des raisons légales, on peut imaginer que tout ceci aurait été jeté. C’est un peu l’accident qui a permis la sauvegarde d’un corpus finalement assez significatif.

Ici, on a vraiment la capture de l’ennui et de l’imagination pour aller au-delà de l’ennui." L’auteur est probablement un greffier et ses dessins ont sans doute été réalisés pendant les procès. On y voit "des juges sévères et moustachus, des militaires, des femmes à chapeaux" qui sont, à n’en pas douter, des personnes réelles qui ont eu affaire pour quelque raison au Tribunal de Tongres. Certains détails sont "très amusants" sourit Bernard Wilkin, comme ces gens "sans doute endormis pendant les débats." On y trouve aussi "quantité de nus féminins". L’historien suppose que l’auteur déshabillait par le dessin des dames qu'il voyait, par exemple lors de procès.

"Tout ça ramollit l’image très figée qu’on a du dix-neuvième siècle, qu’on voit comme une période industrielle, sérieuse, austère, solennelle. Cette image est peut-être due à la photographie de l’époque, qui obligeait les gens à poser sans sourire. Ici, on a des captures sur le vif par quelqu’un qui manifestement a de l’humour et ça donne une perspective très différente." Même si tout ceci est anecdotique, ça reste intéressant pour les historiens qui depuis une trentaine d’années ne s’occupent plus seulement d’histoire diplomatique et de batailles : "Les émotions, l’ennui, l’amusement, ce sont aussi des sujets d’étude. "

Ces dessins montrent les strates de la société

L’auteur n’est certes pas un Rembrandt, mais il a un petit talent. Il a dessiné les costumes et les coiffures du temps. Ses dessins montrent les différentes strates de la société : "On voit des dames très élégantes. La diversité des tenues fait comprendre que manifestement, le tribunal correctionnel de Tongres n’avait pas à entendre que des ouvriers."

Les historiens retrouvent de temps en temps de tels parasites graphiques sur des documents : "il arrivait par exemple à l’époque médiévale que des moines copistes laissent des dessins parfois très osés, mais quand on en trouve, c’est un ou deux, pas des centaines, page après page, comme ici. Ni moi, ni le directeur des Archives n’en avions jamais vu une telle quantité."

Aucun dessin n’est signé. On ne saura pas si leur auteur a dû subir des remontrances, si sa manie était au contraire tolérée ou même amusait ses collègues et chefs au Tribunal de Tongres. Ces documents sont librement consultables aux Archives de l’Etat. Cliquez sur l’image en tête de cet article pour en voir une petite sélection.