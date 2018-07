Grève sauvage chez Ryanair: les scouts d'Horion-Hozémont privés de leur camp en Irlande

Les scouts de l'Unité d'Horion-Hozémont 21e Val Mosan rêvaient d'Irlande, ils iront dans la région de Namur. Une grève vient de gâcher leur camp, et donc une partie de leurs vacances. Depuis près d'un an, ils préparaient un voyage en Irlande. Mais à 30 minutes du décollage, l'avion de la compagnie aérienne Ryanair a été annulé pour cause de grève. Ils retoucheront une partie des sommes déjà versées, mais une partie seulement.

Les pionniers d'Horion-Hozémont avaient programmé un camp d'été en Irlande. Vendredi soir, ils se sont présentés à l'aéroport de Charleroi. Leurs bagages ont été enregistrés. Quelques minutes avant le décollage, le vol de la compagnie aérienne Ryanair a été annulé. "On s'est donc rendus dans le bureau de Ryanair et là, il y avait une grande file. Au bout d'une demi heure de file, on nous a annoncé au micro qu'il n'y avait plus de possibilité de nous remettre sur un autre vol parce qu'il n'y avait plus place, surtout parce qu'on était un groupe de 18. La seule solution proposée par Ryanair, c'était le remboursement des billets" explique Vincent Lafosse "Wombat", animateur responsable de l'Unité.

La déception est immense pour les 18 pionniers. Un camp à l'étranger se prépare pendant de longs mois. Pour financer leur voyage, les scouts doivent récolter des fonds en effectuant des travaux. "C'est assez laborieux parce que souvent, ce sont des travaux que les gens ne veulent pas faire ou que les entreprises font mais à prix un peu plus élevé. Donc, nous faisons ces travaux un peu plus pénibles pour ces personnes et pour nous, ça nous permet d'avoir de l'argent et de rendre service aux gens" explique Arnaud Degive "Maki".

La perte financière est élevée

Pour passer une semaine d'exception en Irlande, les pionniers avaient engagé plusieurs milliers d'euros dans diverses réservations. Ils ont sorti leur calculette, la perte financière est élevée. "On perd environ 7000 euros sur les 10.000 euros de budget de départ. Ça comprend tous les logements, les transferts, toutes les activités qu'on avait déjà réservés et qu'on ne récupérera pas malheureusement" explique Margot Grandjean "Guariba".

Les parents aussi sont déçus, ils veulent que cette malheureuse expérience se transforme positivement. "Ce camp doit se faire, que ce soit ici ou à l'étranger, mais le camp, je veux qu'il se fasse. Donc, on y va! J'ai cherché avec eux jusque 2, 3 heures du matin. A 8 heures et demi, 9 heures, on était tous debout et tout le monde cherchait de son côté pour trouver une solution avant de contacter Ryanair à 9 heures du matin" dit une mère de famille.

Nous avons contacté Ryanair qui mène une enquête interne avant de nous répondre. Quant aux pionniers, ils ont pris ce midi la direction de Gedinne pour passer quelques jours dans un gîte.