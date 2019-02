Grève nationale: importantes perturbations à prévoir en province de Liège

A partir de ce soir et demain toute la journée, la province de Liège et le reste du pays vont tourner au ralenti. Une grève générale a en effet été décrétée au niveau national. Le front commun syndical revendique une hausse des salaires et des fins de carrière moins pénibles.

Les perturbations seront nombreuses, notamment dans les transports en commun. A la SNCB, la grève débutera dès ce soir 22 heures et se prolongera jusqu'au lendemain même heure. En moyenne, seul un train sur deux devrait rouler, sur les grandes lignes essentiellement. Par contre, il n'y aura pas l'ombre d'un bus au Tec Liège-Verviers demain... "Il y aura des piquets devant tous les dépôts", précise Dona Balbo, secrétaire régionale CGSP. "Dans l’état actuel, l’augmentation salariale serait d’un maximum de 9 euros brut par mois pour les travailleurs. Vu l’évolution du coût de la vie, c’est vraiment des cacahuètes !"

Ce mercredi, de nombreuses administrations resteront par ailleurs portes closes, et la distribution du courrier sera également fortement perturbée.

Impact dans les écoles

Dans les écoles, il n'y a pas d'appel à la grève, mais de nombreux profs risquent d'être absents. Des garderies seront bien sûr assurées. Il y aura un piquet devant l'Université de Liège, place du 20 août. Des actions spécifiques viseront par ailleurs les hautes écoles d'enseignement pédagogique comme Helmo Sainte-Croix, Jonfosse, Hazinelle, la Haute Ecole Charlemagne et les Rivageois. En pleines négociations sectorielles au sujet des pensions des professeurs, mais aussi du barème résultant de l'allongement des études (de 3 à 4 ans), André Brüll, permanent régional pour la CSC-Enseignement, sonne la fin de la récré : "C’est soit un refinancement sérieux de l’enseignement, soit un conflit social de grande ampleur ! "

De nombreuses entreprises sans doute paralysées

De très nombreuses entreprises de la province de Liège risquent également d'être paralysées ce mercredi, notamment celles situées dans les grands zonings de Liège et de Verviers, comme les Hauts-Sarts, Grâce-Hollogne, le village fret de Bierset, Petit-Rechain, Aubel, Eupen et le le zoning des Plénesses. Parmi les entreprises qui devraient être fortement impactées: ArcelorMittal, Segal, Icopal, la FN Herstal, Thalès, CMI, Knauf, Safran Aero Boosters, Imerys, JAC, Euro Diesel, TAC, TI Group Automotive, Hexcel, Emerson , Munters, Heimbach, 3B,..

Les centrales à béton seront fermées comme les carrières Carmeuse, Sagrex ou Dumont-Wautier.

Dans la chimie, Prayon, Cabot, Chimac, Mölnlyck seront également touchés par les actions de ce mercredi.

Dans le transport & la logistique, ce sera également le cas chez Skechers, CooperVision, Farnell, Base Intermarché, etc.... . Chez TNT à Bierset, il n'y aura plus aucun vol dès ce soir 22H00 et jusqu'à demain soir même heure. Un préavis a également été déposé chez Skeyes (ex Belgocontrol).

Dans l’alimentaire, ABInbev, Chaudfontaine, Derkenne, Ter Beke, Avieta, Spa Monopole, Chocolaterie Jacques, Detry, Dufrais, Lovenfosse,... seront impactés.

Dans le commerce, le mot d’ordre est la fermeture, ce sera ainsi notamment le cas des grandes galeries liégeoises (Médiacité, Belle-Ile, galeries St-Lambert, Ikea) et donc d’enseignes comme Carrefour, Lidl, Delhaize, Makro, Metro, Ikea, Cora, etc. Les Delhaize de Verviers et Heusy seront fermés, ainsi que le Carrefour de Malmedy

Enfin, et c'est assez rare, en raison de toutes ces perturbations, le Théatre de Liège a annulé ses représentations de mercredi. C'est comme si le Barbier de Séville et La Cantatrice chauve faisaient grève !