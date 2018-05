Grève éclair chez Aviapartner à Liège Airport

Une grève a commencé à 6h ce matin chez Aviapartner à Liège Airport. Cette société s’occupe notamment de la manutention des avions-cargo et passagers. Samedi, un ouvrier a été agressé verbalement par l’un de ses supérieurs selon les syndicats. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. Le supérieur n’a eu jusqu’à présent aucune sanction. Il y a près de 3 ans, un ouvrier a été licencié sur le champ pour "mauvais" comportement. Les syndicats dénoncent 2 poids 2 mesures et réclament une sanction pour le superviseur. Ils demandent la réintégration de l’ouvrier licencié il y a 3 ans. Les syndicats ont rencontré la direction et des négociations sont en cours.

En fin de matinée, tout était rentré dans l'ordre. Direction et syndicats ont trouvé un terrain d'entente. Le superviseur sera sanctionné et le travailleur licencié il y a 3 ans devrait être réintégré.