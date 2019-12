Grève de 24 heures dans toutes les prisons du pays dès ce soir

Les agents pénitentiaires seront en grève dans toutes les prisons du pays dès ce soir. Un mouvement de mauvaise humeur en front commun syndical pour dénoncer un "malaise général".

Ce malaise est dû à des promesses non tenues et à des coupes répétées dans le budget de fonctionnement des prisons. "En 5 ans, avec le ministre Geens, rien n’a changé ou presque" disent les syndicats.



Les syndicats socialistes et chrétiens dénoncent le manque de personnel, le cadre minimum n’est pas atteint. Il manque par exemple une dizaine d’agents à Lantin. Parmi les revendications également le problème de manque d’uniformes. Et puis, le projet de réforme du statut des agents et la volonté d’imposer un service minimum en cas de grève ne passent toujours pas. C’est une atteinte au droit de grève disent les syndicats.

Quel sera l’impact de cette grève ?

Cette action débutera ce soir, à 22 heures et ce durant 24 heures. Pendant ce temps-là, il n’y aura pas de transfert vers le palais de justice, pas d’atelier et pas de visite pour les détenus.

Les prisons de Lantin, Huy et l’établissement de défense sociale de Paifve tourneront donc au ralenti demain.