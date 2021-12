Grève chez les pompiers de Liège, plusieurs postes avancés fermés

Une grève a lieu depuis vendredi matin au sein de la zone de secours Liège Zone 2 IILE-SRI, indique le Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP) dans un communiqué. Seulement 38 pompiers sont présents pour la garde du jour, tandis que 80 sont absents.

Manque de personnel, entrave du droit de grève, procédures disciplinaires abusives envers deux agents, entrave à la concertation, au dialogue social et aux prérogatives syndicales, la présence d'amiante dans la caserne Ransonnet, un manque de communication sur l'assurance accident de travail ou encore la suppression abusive des congés du personnel, nombreux sont les points qu'avance le SLFP pour justifier la grève.

Seuls 38 pompiers couvrent durant la grève l'ensemble de la zone de secours. Les postes avancés de Grâce-Hollogne, Grivegnée, Hermalle et Flémalle sont fermés à la suite de ce manque de personnel.

De son côté, la direction de la zone de Secours a décidé de procéder à des réquisitions de personnel via le Gouverneur de la Province de Liège. "La zone de secours est surprise par la méthode qui vise à transmettre un préavis de grève sans date d'exécution, sans délai et sans date de fin. De plus, les motifs invoqués font état de plusieurs éléments pour lesquels il n'y a actuellement aucune nouvelle demande de concertation ou négociation syndicale," indique un communiqué de la direction de la zone de secours Liège Zone 2 IILE-SRI.