Grève chez Aviapartner à Liège Airport

Une grève a commencé à 6h ce matin chez Aviapartner à Liège Airport. Cette société s’occupe notamment de la manutention des avions-cargo et passagers. Samedi, un ouvrier a été agressé verbalement par l’un de ses supérieurs selon les syndicats. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. Le supérieur n’a eu jusqu’à présent aucune sanction. Il y a près de 3 ans, un ouvrier a été licencié sur le champ pour "mauvais" comportement. Les syndicats dénoncent 2 poids 2 mesures et réclament une sanction pour le superviseur. Ils demandent la réintégration de l’ouvrier licencié il y a 3 ans. Les syndicats ont rencontré la direction et des négociations sont en cours.