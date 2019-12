Grève au CHR de Verviers : le personnel réclame le paiement intégral de la prime de fin d'année

Cet hôpital emploi 1600 travailleurs dont environ 400 médecins. Le personnel affilié à la CGSP arrête le travail en ce moment même et ne le reprendra qu’à 15h00. Qu’est ce qui suscite ce mécontentement, au sein du CHR de Verviers ?

Le personnel en grève réclame toujours le paiement intégral de la prime de fin d’année. Il n’en a obtenu que 20% pour l’instant, ce qui constitue un fameux manque à gagner. "On sait que les institutions hospitalières n’ont pas des bénéfices énormes mais seulement, ce n’est pas pour ça qu’il ne faut pas penser aux personnels. Les primes de fin d’année, c’est quand même important pour tout le monde. La moyenne est de 800 euros. On nous a donné 20% de cette prime en avance en juin. Le personnel reste en attente de négociation mais apparemment, on ne nous entend pas au niveau du conseil d’administration", explique Jean Claude Servais, de la CGSP.



Et cette grève au CHR de Verviers ne sera pas sans conséquence pour les patients. Les urgences et les soins intensifs seront assurés évidemment, mais la polyclinique sera fermée, toutes les consultations sont annulées, et ce jusqu’à la reprise du travail dans l’après-midi. Seule la CGSP soutien l’action. La CSC n’appelle pas à la grève et préfère la voie de la négociation avec la direction.