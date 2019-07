Grève annoncée à l'établissement de défense sociale de Paifve à la suite d'une agression

Ce qui a provoqué cette crispation, c’est la violente agression dont a été victime un gardien hier.

Un gardien a été agressé par un des internés dont l’état de santé se dégradait. Ce qui avait d’ailleurs été signalé au personnel médical et à la direction. "Sans raison, un interné s’est rué sur un gardien et l’a frappé violemment. L’agent est tombé dans les pommes et s’est ouvert le crâne", précise Roland Bolly, délégué CGSP à l’établissement de défense sociale de Paifve.

Une agression similaire a déjà eu lieu il y a moins d’un mois. Les syndicats dénoncent un manque d’encadrement. "On compte, grosso modo, un psychiatre et demi pour 198 internés actuellement. Il y a plusieurs jours où il ne vient pas alors qu’il y a des personnes qui exigent vraiment un suivi quotidien, du fait de leur état mental".

Le personnel observera un arrêt de travail de 2 heures cet après-midi entre 13 et 15 heures. Un préavis de grève va être déposé.