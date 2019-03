Grégory Vidal tête de liste régionale Défi pour Huy-Waremme

Le hutois Gregory Vidal, conseiller communal du groupe Défi pour Huy sera bien la tête de liste Défi pour le Parlement Wallon dans l'arrondissement de Huy-Waremme. Viennent derrière lui Myriam Renard, de Ben-Ahin et Patrick Thomas, de Tihange. La hutoise Sarah Fossion sera la quatrième candidate effective. Daniel Laurent, de Braives est le premier suppléant. Il est suivi, dans l'ordre, de Valérie Didion, hutoise, Christophe Rorive, hutois, et Mirianne Malherbe, de Gives.