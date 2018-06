Grande mobilisation pour payer les frais médicaux de Julia (5 ans)

Des écoliers, des voisins, ... ils sont nombreux en ce moment à se mobiliser autour de la famille de Julia. Cette fillette de cinq ans habite à Ans, en région liégeoise. Elle a été victime d'une bactérie très agressive. Elle ne doit sa survie qu'à des médicaments spécifiques et à une hospitalisation d'urgence à Paris. Pour diverses raisons, les coûts ne sont pas pris en charge en Belgique.

Julia revient de loin. Il y a quelques semaines à peine, elle a été victime d'une bactérie assez rare via son alimentation. Ses parents l’ont alors amenée aux urgences en pleine nuit. "Il n'avaient jamais rencontré un cas pareil. Ils ont assez rapidement passé la main à leurs confrères de Paris où des médicaments et des traitements indisponibles en Belgique étaient la seule chance pour la sauver" explique son papa François Pire.

Ses parents l’ont donc emmenée en ambulance jusque Paris. Grâce à un traitement choc et après plusieurs semaines d’hospitalisation, elle s’en est sortie. Aujourd’hui, elle est de retour à la maison en pleine convalescence et réapprend à vivre. "Aujourd'hui, on est plein d'espoir vu qu'au quotidien, Julia progresse et nous comble de bonheur. Elle réapprend tout, c'est comme une renaissance. Elle réapprend à parler, à bouger, à sauter sur un trampoline ..." explique son papa.

Mais ses parents viennent de recevoir la facture d’hospitalisation et de traitement de leur enfant. Elle s’élève à plus de 75.000 euros. Car leur mutuelle et leur assurance hospitalisation ne prennent pas en charge ce traitement. Ses parents ne savent pas encore comment ils vont faire. "Ah, bonne question! On va peut-être emprunter de l'argent ou que sais-je, c'est une bonne question, je ne sais pas" dit son papa.

L’école de Julia s’est donc mobilisée pour les aider. Les élèves de sa classe ont réalisé une vidéo pour expliquer la maladie qui avait touché leur copine. Ils se mobilisent pour récolter de l’argent pour aider sa grande sœur et ses parents. Une fête sera notamment organisée.

Les parents de Julia sont très touchés par cette initiative qui va les soulager financièrement. Même si le plus important pour eux, c’est que leur petite fille retrouve petit à petit la santé.