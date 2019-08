Grande fiesta pop-rock pour les 25 ans du Festival de Nandrin

Le Nandrin Rock Festival se veut un peu différent des festivals auxquels le public a l'habitude d'assister. Cela est dû, notamment, à son emplacement au centre du village, sur la place de Nandrin.

Christophe Dubois (un des programmateurs du festival et régisseur général): "Nous voulons un festival qui reste familial, c'est vraiment une entité que l'on veut garder. Avec 2 scènes qui jouent en alternance et une programmation variée on peut toucher un très large public. Les artistes à l'affiche sont des artistes connus mais également des artistes émergents que l'on peut faire découvrir à des enfants ou à des adolescents".

Un festival rock et plus avec affinité

Vu l'appellation du festival, on pourrait facilement se dire qu'il ne propose que des artistes de rock pur et dur dans sa programmation. Il n'en n'est rien, comme l'explique Christophe Dubois. "Effectivement, le rock est très présent mais j'aime définir ce festival comme un festival pop-rock. Car au niveau de la musique pop-rock il y a beaucoup de choses qui bougent dans notre pays. C'est vrai que le côté rock est présent mais également le pop-rock et surtout en français. Nous insistons beaucoup là-dessus".

Une programmation hétéroclite

Cette année, comme il s'agit des 25 ans du festival, les organisateurs ont décidé de mettre à l'affiche des artistes qui ont marqué les éditions précédentes.

"Il y a, entre autres, SUCH A NOISE en version XXL qui revient nous faire un petit coucou, explique Christophe Dubois. Trigger Finger est également présent. Nous avons aussi un artiste coup de cœur et atypique dans notre programmation, étant donné qu'il s'agit d'un tribute. Mais, on est vraiment au-dessus de ça car il s'agit de Jean-Baptiste Guégan qui est né naturellement avec la voix de Johnny Hallyday et qui livre un spectacle hors du commun. Nous accueillons également un groupe émergent qui vient de chez nous et qui s'appelle YKONS et qui a connu un énorme succès lors des festivals de l'été".

Un public "soigné aux petits oignons"

Depuis quelques années, les organisateurs ont peaufiné l'implantation du site. Ils ont également beaucoup travaillé sur les horaires et l'accueil. Quant aux scènes, elles ont pris de l'ampleur.

Côté restauration, un espace Food Truck, sélectionné avec soin, propose de la nourriture venant du monde entier. Et, si vous avez une petite ou une grande soif, sachez que l'eau est gratuite sur l'ensemble du festival.

Réservation sur le site du festival : https://www.nandrinfestival.be/