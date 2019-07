Grand-Théâtre de Verviers: l'avant-projet de rénovation est avalisé

Le dossier de restauration du Grand-Théâtre de Verviers vient de franchir une nouvelle étape. L'avant-projet a été finalisé et validé par le certificat de patrimoine de la Fédération Wallonie Bruxelles. C'est la deuxième version de cet avant-projet après celle présentée en novembre dernier au Conseil communal de Verviers, lequel s’était montré enthousiaste mais avait quand-même formulé quelques remarques et suggestions.

Pas de colonne en bois mais de la pierre reconstituée

C’est essentiellement l’extension du Grand-Théâtre en style contemporain, côté gare centrale, qui était en point de mire. Cette extension est le cœur du projet avec entre autres une scène qui peut être reliée à celle du bâtiment historique, des logements pour la résidence d’artistes, des salles de répétition et un accueil public en journée comme en soirée. Les réactions des conseillers verviétois concernaient notamment les colonnades du nouveau bâtiment initialement prévues en bois par l’auteur de projet du bureau bruxellois L’Escaut, l’architecte Olivier Bastin. " Le bâtiment historique, explique ce dernier, a été construit avec une apparence de simili pierre en façade et ça nous a inspiré pour créer un bâtiment plus minéral : ces colonnades seront finalement dressées en pierre plutôt qu’en bois comme présenté dans le premier avant-projet, afin de créer une sorte de rythme qui rappelle celui, classique, de l’ancien bâtiment, et qui va proposer un rythme un peu nouveau vu que c’est un bâtiment musical contemporain. "

D’autres modifications ont été apportées comme la liaison plus harmonieuse entre l’ancien et le nouveau bâtiment via une ouverture réalisée dans le mur ouest du bâtiment historique, la suppression des grands rideaux de façade, la réduction du côté " végétal " du toit lequel ne sera finalement pas accessible au public.

Dépôt du permis puis 4 ans de travaux

Cette deuxième version de l’avant-projet a été avalisée par le Conseil communal : toutes les parties concernées sont donc désormais sur la même longueur d’onde quant au projet architectural de la rénovation. Place désormais à l’étape suivante. " Sur le plan du certificat de patrimoine, précise Jean-François Chefneux, échevin verviétois de la culture, on passe maintenant à la phase " projet ", donc on va aller plus avant dans le détail, et nous avons l’espoir d’introduire le dossier de demande de permis d’urbanisme à la fin de l’année 2019 ou au début 2020 ; sur le plan administratif, il faut certainement encore compter une bonne année et demi et puis, il y a quatre ans de travaux qui vont suivre. "

Ces différentes phases de la rénovation, administratives et techniques, devraient conduire à une inauguration – tant attendue par les citoyens - du Grand-Théâtre entièrement rénové, à l’horizon 2025 ou 2026.