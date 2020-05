Grand prix de Spa sans public : l'Horeca inquiet

Ce n’est pas tout, ce camping sera vide lors de toutes les courses de l’été "c’est la première fois en 40 ans que je vois ça ! Ça concerne les 4 ou 5 courses où l’on travaille correctement et cette année, on n’aura rien. Nada", nous explique Jean-Marie Depouhon. Le gestionnaire du camping espère qu’il sera tout de même autorisé à accueillir quelques fans qui suivront le Grand Prix dans la région sans pour autant se rendre sur le circuit.

Actuellement, les hautes herbes remplacent les tentes et cela risque d’être le cas durant le week-end du Grand Prix "Ce sera comme ça, vide" nous dit-il en nous montrant le champ derrière lui. "On ne sait même pas si on va pouvoir ouvrir le camping, mais normalement il n’y aura personne", ajoute le gestionnaire de ce camping qui habituellement accueille plus de 400 spectateurs les week-ends de Formule 1. Le manque à gagner est important, plusieurs centaines de milliers d’euros.

L’an dernier, 80.000 spectateurs se sont massés dans les tribunes et parterres qui bordent le toboggan ardennais. Mais cette année, le circuit sera désert et les campings aussi. Traditionnellement, c’est là que dorment les spectateurs venus suivre le grand prix tout le week-end. Jean-Marie Depouhon tient le "Camping35" à quelques centaines de mètres du virage de la Source.

Ce 30 mars, le Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps se déroulera sans spectateurs. La décision est tombée vendredi. Les autorités politiques estiment que c’est le seul compromis qui permet d’organiser la course et de garantir le respect des mesures sanitaires. Pour le secteur Horeca, c’est une part importante du budget qui s’envole.

…et des hôtels à moitié remplis

Près du circuit, il y a aussi de nombreux hôtels. Ceux proches du circuit sont moins inquiets, ils vont tout de même pouvoir accueillir le personnel des équipes. Au Château de Francorchamps, à Ster, ce personnel représente la moitié des réservations "le Grand Prix va nous permettre d’avoir enfin des rentrées grâce à la clientèle qui travaille sur le circuit. C’est mieux que rien, pour l’instant nous sommes à 0, pas le moindre revenu" nous confie Régis Coekelbergs, responsable de l’hôtel. L’homme est malgré tout bien conscient que ses bénéfices cette année seront moindres que les années précédentes.

Si pour l’instant certaines réservations sont maintenues, d’autres ont déjà été annulées. Par exemple, une société présente sur le Grand Prix a annoncé qu’elle réduirait ses effectifs sur place. Ses équipes actives dans le secteur alimentaire ne viendront pas à Spa. C’est la seule annulation enregistrée par l’hôtel pour l’instant "ces annulations seront-elles suivies par celle de spectateurs ? Celles d’autres équipes ? Cela nous inquiète, on se tracasse très fort" ajoute le responsable. Malgré tout, il espère lui aussi pouvoir accueillir quelques habitués et leur proposer un Grand-Prix différent avec, pourquoi pas, la course à la télévision dans le jardin, accompagnée du ronronnement des voitures qui tourneront à quelques centaines de mètres de là.

Pour les hôtels et gîtes plus éloignés du circuit, c’est plus compliqué. Ils n’accueillent que les spectateurs durant le Grand-Prix. Résultat, si ces derniers sont interdits, ils risquent de voir leur cahier de réservation bien vide durant ce dernier week-end d’août. Les communes aux alentours aussi risquent de voir leurs revenus réduits durant ce week-end.