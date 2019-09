Grand Poste de Liège: les statues de bronze qui ornaient les façades ont été restaurées

A Liège, lentement mais sûrement, la Grand Poste retrouve son lustre d'antan. Cet édifice néogothique classé fait actuellement l’objet d’une rénovation en profondeur pour devenir un pôle numérique et accueillir de l’horeca.

Cette semaine, la quinzaine de statues en bronze qui ornaient les façades du bâtiment vont enfin être replacées. Ces statues mesurent jusqu'à 1,50 mètre et pèsent parfois une centaine de kilos. C'est un des principaux éléments de décor de cette Grand Poste.

Pendant plus d'un siècle, elles ont "respiré" la pollution de la ville, elles ont été exposées à tous vents. Bref, elles étaient couvertes de crasse et de corrosion. Laurent Labat leur a redonné une seconde jeunesse. C'est un des deux seuls restaurateurs d’œuvres en métal du pays. Et le travail n'a pas été si simple: "Sur trois façades, il y a des orientations différentes aux vents, aux intempéries. Et donc les corrosions sont très nettement distinctes d'une façade à une autre".

Ces statues représentent des hauts fonctionnaires de la poste et des élus. "Ils sont présentés dans des attitudes et des costumes de toutes les époques, du 14ème jusqu'au 17ème siècle" précise Laurent Labat.

Dès le printemps de l'année prochaine, les 8000 mètres carrés de la Grand Poste accueilleront notamment des petites entreprises actives dans le numérique, une halle gourmande et une brasserie.